صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریونیو کورٹس کا مقصد عوام کو زیادہ سہولیات دینی ہیں ،کمشنر

  • اسلام آباد
ریونیو کورٹس کا مقصد عوام کو زیادہ سہولیات دینی ہیں ،کمشنر

ایک ماہ سے پرانا کوئی کورٹ کیس کسی کے پاس نہ ہو ، ایک ہفتے میں رپورٹ طلب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریونیو کورٹس کا مقصد عوام کو مزید قانونی کارروائیوں میں الجھانا نہیں بلکہ ان کا حق فوری دلانا ہے ۔ ان کورٹس کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر حقدار تک اسکی زمین پہنچا کر انہیں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کسی بھی ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یااسسٹنٹ کمشنرز کے پاس ایک ماہ سے پرانا کوئی کورٹ کیس نہ ہو۔نیز آئندہ ایک ہفتے تک اسکی تفصیلی رپورٹ مرتب کی جائے جس میں ڈویژن بھر کے تمام ریونیو افسران کے پاس آنے والے کیسز کی تاریخ، ان پر پیش رفت کا تفاصیل درج ہوں۔ عوامی مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے اوراس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے ۔ ادھرکمشنر کی ریجنل پولیس دفتر راولپنڈی آمد، دفتر کے احاطہ میں پودا لگایا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل