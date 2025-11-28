ریونیو کورٹس کا مقصد عوام کو زیادہ سہولیات دینی ہیں ،کمشنر
ایک ماہ سے پرانا کوئی کورٹ کیس کسی کے پاس نہ ہو ، ایک ہفتے میں رپورٹ طلب
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریونیو کورٹس کا مقصد عوام کو مزید قانونی کارروائیوں میں الجھانا نہیں بلکہ ان کا حق فوری دلانا ہے ۔ ان کورٹس کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر حقدار تک اسکی زمین پہنچا کر انہیں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کسی بھی ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یااسسٹنٹ کمشنرز کے پاس ایک ماہ سے پرانا کوئی کورٹ کیس نہ ہو۔نیز آئندہ ایک ہفتے تک اسکی تفصیلی رپورٹ مرتب کی جائے جس میں ڈویژن بھر کے تمام ریونیو افسران کے پاس آنے والے کیسز کی تاریخ، ان پر پیش رفت کا تفاصیل درج ہوں۔ عوامی مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے اوراس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے ۔ ادھرکمشنر کی ریجنل پولیس دفتر راولپنڈی آمد، دفتر کے احاطہ میں پودا لگایا ۔