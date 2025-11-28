بہتر علاقائی روابط سے اقتصادی ترقی کا حصول ممکن،علیم خان
5ویں ای سی او وزارتی اجلاس میں پاکستان کا علاقائی تجارتی تعاون کے عزم کا اعادہ
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے وزیراعظم کی خصوصی نامزدگی پر 5ویں ای سی او وزارتی اجلاس برائے کامرس اینڈ فارن ٹریڈ میں پاکستان کی جانب سے شرکت کی ۔ اجلاس چودہ سال کے وقفے کے بعد استنبول میں منعقد ہوا جس میں ای سی او رکن ممالک کے وزراء اور سینئر حکام نے علاقائی تجارت، روابط اور اقتصادی انضمام کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔اپنے خطاب میں وفاقی وزیر مواصلات نے حکومت ترکیہ کی میزبانی اور ای سی او سیکرٹریٹ کی علاقائی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مسلسل کوششوں پر بھی اظہارِ تشکر کیا۔وفاقی وزیر نے اس امرپر زور دیا کہ ای سی او خطے میں اقتصادی انضمام کے فروغ کے لیے نہایت اہم پلیٹ فارم ہے اور باوجود اس کے کہ خطے کے ممالک جغرافیہ، ثقافت اور معاشی امکانات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، خطے کے اندر تجارت اپنی اصل صلاحیت تک نہیں پہنچ سکی۔ تجارتی سہولتوں میں اضافہ، بہتر علاقائی روابط، قوانین میں ہم آہنگی اور ادارہ جاتی تعاون میں بہتری سے پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہے ۔ وزیرمواصلات نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ حکومت پاکستان نے دو اہم بین الریاستی معاہدوں کی منظوری دے دی ہے جو علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنائیں گے ۔ پہلا معاہدہ \\\"ای سی او رکن ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت\\\" ہے ،دوسرا معاہدہ \\\"ای سی او رکن ممالک کی کسٹمز انتظامیہ کے مابین باہمی تعاون کا معاہدہ\\\" ہے ۔