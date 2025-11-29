اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کئے جائیں گے ،سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل شفیق بھلوالیہ نے سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی طارق محمود سے ملاقات کی ، چیف ایگزیکٹو آفیسر نے یقین دلایا کہ اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائینگے۔چار نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ۔
چار نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ۔