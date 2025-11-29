صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کئے جائیں گے ،سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل شفیق بھلوالیہ نے سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی طارق محمود سے ملاقات کی ، چیف ایگزیکٹو آفیسر نے یقین دلایا کہ اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائینگے۔چار نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ۔

 سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل شفیق بھلوالیہ نے سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی طارق محمود سے ملاقات کی ، چیف ایگزیکٹو آفیسر نے یقین دلایا کہ اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائینگے۔

چار نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ۔

