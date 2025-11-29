صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم فائونڈیشن کے بورڈ کا اجلاس جاری منصوبوں ،کامیابیوں کا جائزہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)تعلیم فاؤنڈیشن نے اپنے 36ویں بورڈ اجلاس میں جاری منصوبوں، نمایاں کامیابیوں اور۔۔

 آئندہ برسوں کیلئے مرتب کردہ حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں معیاری تعلیم کی فراہمی کیلئے فاؤنڈیشن کی مسلسل کاوشوں کو سراہا گیا۔اجلا س کے شرکانے اس بات پر اظہار اطمینان کیا کہ تعلیم فاؤنڈیشن نہ صرف بنیادی تعلیم کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ ہنرمندی کے پروگراموں کے فروغ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے ذریعے دور افتادہ علاقوں میں حقیقی تبدیلی لا رہی ہے ۔ 

 

 

