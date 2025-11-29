تعلیم فائونڈیشن کے بورڈ کا اجلاس جاری منصوبوں ،کامیابیوں کا جائزہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)تعلیم فاؤنڈیشن نے اپنے 36ویں بورڈ اجلاس میں جاری منصوبوں، نمایاں کامیابیوں اور۔۔
آئندہ برسوں کیلئے مرتب کردہ حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں معیاری تعلیم کی فراہمی کیلئے فاؤنڈیشن کی مسلسل کاوشوں کو سراہا گیا۔اجلا س کے شرکانے اس بات پر اظہار اطمینان کیا کہ تعلیم فاؤنڈیشن نہ صرف بنیادی تعلیم کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ ہنرمندی کے پروگراموں کے فروغ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے ذریعے دور افتادہ علاقوں میں حقیقی تبدیلی لا رہی ہے ۔