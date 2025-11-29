صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،ایک ہفتہ میں جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کے 21کیس حل

  • اسلام آباد
راولپنڈی( خبر نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر راولپنڈی میں پنجاب پروٹیکشن آف ایمووایبل پراپرٹیز ( غیر منقولہ جائیداد) آرڈیننس کے۔۔

 تحت ایک ہفتے کے دوران راولپنڈی شہر اور تحصیلوں میں جائیداد پر غیر قانونی قبضوں کے 21 کیس حل کر کے تمام معاملات میں اصل مالکان کو قبضے دلوا دئیے گئے ، اس بات کا اعلان آرڈیننس پر عملدرآمد کے حوالے سے گزشتہ روز اجلاس میں کیا گیا، اجلاس میں سی پی او ، ڈپٹی کمشنر، اے ڈی سی آر اور اسسٹنٹ کمشنروں نے شرکت کی۔ 

 

