صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی، جعلی سینیٹر بن کر فراڈ کرنے والا نوسرباز گرفتار

  • اسلام آباد
نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی، جعلی سینیٹر بن کر فراڈ کرنے والا نوسرباز گرفتار

اسلام آباد(آن لائن) نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے ایک بڑی کارروائی کے دوران سینیٹر نیاز احمد کی نقالی کرنے والے نوسرباز عبداللہ اقرار کو گرفتار کر لیا ہے ۔ ۔۔

یہ کارروائی اسلام آباد میں اس وقت عمل میں آئی جب NCCIA کو اطلاع ملی کہ ایک شخص عوام سے فراڈ اور دھوکہ دہی کے ذریعے پیسے بٹور رہا ہے ، اور اپنے آپ کو سینیٹر ظاہر کر کے عوام کے ساتھ غیر قانونی معاملات کر رہا ہے ۔گرفتار ملزم عبداللہ اقرار کا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر صوابی سے ہے ۔ملزم نے خود کو سینیٹر نیاز احمد کے طور پر پیش کیا اور اپنے اس جعلی عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں کو دھوکہ دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا ترشاوہ پھلوں کاکیلیفورنیا،اخراجات زیادہ،کینو کا ریٹ کم،کاشتکار پریشان

ای۔بز پورٹل پر وصول درخواستوں بارے جائز ہ اجلاس کا انعقاد

کمشنر کا نمبر چونگی پر قائم ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ ،بریفنگ دی گئی

والدین بچوں کو ویکسین پلوا کر معذوری سے بچائیں،اسد عباس مگسی

میانوالی یونیورسٹی میں نیا وی سی جلد تعینات :وزیر تعلیم

الخدمت فاؤنڈیشن : مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن