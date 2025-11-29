نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی، جعلی سینیٹر بن کر فراڈ کرنے والا نوسرباز گرفتار
اسلام آباد(آن لائن) نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے ایک بڑی کارروائی کے دوران سینیٹر نیاز احمد کی نقالی کرنے والے نوسرباز عبداللہ اقرار کو گرفتار کر لیا ہے ۔ ۔۔
یہ کارروائی اسلام آباد میں اس وقت عمل میں آئی جب NCCIA کو اطلاع ملی کہ ایک شخص عوام سے فراڈ اور دھوکہ دہی کے ذریعے پیسے بٹور رہا ہے ، اور اپنے آپ کو سینیٹر ظاہر کر کے عوام کے ساتھ غیر قانونی معاملات کر رہا ہے ۔گرفتار ملزم عبداللہ اقرار کا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر صوابی سے ہے ۔ملزم نے خود کو سینیٹر نیاز احمد کے طور پر پیش کیا اور اپنے اس جعلی عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہریوں کو دھوکہ دیا۔