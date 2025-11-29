صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمل کے شعبہ مینجمنٹ سائنسز نے انٹرپرینیورشپ گالا کا انعقاد

  • اسلام آباد
نمل کے شعبہ مینجمنٹ سائنسز نے انٹرپرینیورشپ گالا کا انعقاد

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) نمل کے شعبہ مینجمنٹ سائنسز نے انٹرپرینیورشپ گالا 2025 کا انعقاد کیا۔۔

، اس موقع پر طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں، کاروباری ذہانت اور انٹرپرینیور شپ کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ 56اختراعی سٹالز لگائے گئے ، کھانے پینے کی اشیائاور ہاتھ سے بنے زیورات سے لے کر منفرد تصورات اور دلچسپ کاروباری خیالات تک، مصنوعات اور خدمات کی ایک متنوع رینج شامل تھی۔ عمیس خٹک، سی ای اور خٹک اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور چیئر جی ایس ای اے (گلوبل سٹوڈنٹس انٹرپرینیور ایوارڈز)، انٹرپرینیورز آرگنائزیشن (اسلام آباد چیپٹر) نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور افتتاح کیا۔ 

 

