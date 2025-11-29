صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان ریاست کا مستقبل،قیام امن میں کردار ادا کریں ، کمانڈر ایف سی این اے

  • اسلام آباد
نوجوان ریاست کا مستقبل،قیام امن میں کردار ادا کریں ، کمانڈر ایف سی این اے

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)سکردو میں کمانڈر ایف سی این اے کی نوجوانوں اور اکیڈمیا کے طلبا کے ساتھ ملاقات،۔۔

 شرکا ء کو خطہ کے امن و امان، قومی سلامتی اور گلگت بلتستان کی سٹرٹیجک اہمیت سے آگاہ کیا۔کمانڈر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے ،سیاحت کے بے شمار مواقع موجود ہیں جس سے نوجوان مستفید ہو سکتے ہیں۔ نوجوان ریاست کا مستقبل ہیں اس لیے قیام امن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں۔نوجوان طلبا اور اساتذہ نے خصوصی نشست کو سراہا ۔

 

