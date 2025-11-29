صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس،ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن میں دو روز باقی

  • اسلام آباد
غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس،ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن میں دو روز باقی

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شہر بھر میں غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 نومبر میں۔۔

 دو دن باقی رہ گئے ہیں، اس مدت میں رجسٹریشن کو حتمی سمجھا جائے گا۔اتھارٹی کی جانب سے کریک ڈائون کی تیاریاں کی جانے لگی ہیں، دو روز بعد غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں اے سے پوائنٹس بند یا بھاری جرمانے کئے جائیں گے ۔ ادھر ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کے مطابق رجسٹریشن کیلئے اتھارٹی کا دفتر ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلا رہے گا ۔ 

 

