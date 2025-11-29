صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
گولڑہ ،ترنول ،کورال ،بنی گالہ میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث تین مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 10جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ گولڑ ہ، ترنول، کو رال، پھلگر اں اور تھا نہ بنی گا لہ پولیس نے سات ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,280گر ام چرس، 230 گر ام آ ئس، مختلف بور کے چار پستول، ایک رائفل معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کرلیا، اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران تین مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔

 

