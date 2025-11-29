3اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار
گولڑہ ،ترنول ،کورال ،بنی گالہ میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث تین مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 10جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ گولڑ ہ، ترنول، کو رال، پھلگر اں اور تھا نہ بنی گا لہ پولیس نے سات ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,280گر ام چرس، 230 گر ام آ ئس، مختلف بور کے چار پستول، ایک رائفل معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کرلیا، اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران تین مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔