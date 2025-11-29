صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں بیت الخلا ،چار دیواری کیلئے 18کروڑ، 91لاکھ جاری

  • اسلام آباد
سکولوں میں بیت الخلا ،چار دیواری کیلئے 18کروڑ، 91لاکھ جاری

راولپنڈی کے 98سکولوں میں کمروں کیلئے 11کروڑ ،چاردیواری پر 6 کروڑ خرچ ہونگے

راولپنڈی(خاورنوازراجہ)سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے 98سکولوں میں اضافی کمروں، نئے بیت الخلا اور چار دیواری کی تعمیر کیلئے 18 کروڑ 91لاکھ 32ہزار کے فنڈز جاری کردیئے ، 15 ہائرسیکنڈری سکولز، 56 ہائی سکولز ، 18 ایلیمنٹری سکولز اور 9 پرائمری سکولز میں 180 نئے کمرے تعمیر کیے جائیں گے جس پر 11 کروڑ 30 لاکھ، سکولز کی چاردیواری کی تعمیر کے لیے 6کروڑ 20لاکھ روپے اخراجات کیے جائیں گے ،25 ہائی سکولز، 20 مڈل سکولز اور 42 پرائمری سکولز میں 155 نئے بیت الخلا کی تعمیر کی مد میں 1کروڑ39لاکھ50ہزارروپے کے اخراجات ہوں گے ، اتھارٹی نے تمام سکولوں کو فنڈز جاری کرد یئے اورانہیں ہدایت کی کہ وہ مقررہ مدت میں منصوبے مکمل کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا ترشاوہ پھلوں کاکیلیفورنیا،اخراجات زیادہ،کینو کا ریٹ کم،کاشتکار پریشان

ای۔بز پورٹل پر وصول درخواستوں بارے جائز ہ اجلاس کا انعقاد

کمشنر کا نمبر چونگی پر قائم ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ ،بریفنگ دی گئی

والدین بچوں کو ویکسین پلوا کر معذوری سے بچائیں،اسد عباس مگسی

میانوالی یونیورسٹی میں نیا وی سی جلد تعینات :وزیر تعلیم

الخدمت فاؤنڈیشن : مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن