سکولوں میں بیت الخلا ،چار دیواری کیلئے 18کروڑ، 91لاکھ جاری
راولپنڈی کے 98سکولوں میں کمروں کیلئے 11کروڑ ،چاردیواری پر 6 کروڑ خرچ ہونگے
راولپنڈی(خاورنوازراجہ)سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے 98سکولوں میں اضافی کمروں، نئے بیت الخلا اور چار دیواری کی تعمیر کیلئے 18 کروڑ 91لاکھ 32ہزار کے فنڈز جاری کردیئے ، 15 ہائرسیکنڈری سکولز، 56 ہائی سکولز ، 18 ایلیمنٹری سکولز اور 9 پرائمری سکولز میں 180 نئے کمرے تعمیر کیے جائیں گے جس پر 11 کروڑ 30 لاکھ، سکولز کی چاردیواری کی تعمیر کے لیے 6کروڑ 20لاکھ روپے اخراجات کیے جائیں گے ،25 ہائی سکولز، 20 مڈل سکولز اور 42 پرائمری سکولز میں 155 نئے بیت الخلا کی تعمیر کی مد میں 1کروڑ39لاکھ50ہزارروپے کے اخراجات ہوں گے ، اتھارٹی نے تمام سکولوں کو فنڈز جاری کرد یئے اورانہیں ہدایت کی کہ وہ مقررہ مدت میں منصوبے مکمل کریں ۔