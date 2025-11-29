صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھو تا دولتالہ ریلوے اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار

  • اسلام آباد
کارروائی وزیر ریلوے کی ہدایت پر پراپرٹی اینڈ لینڈ برانچ کی نگرانی میں کی گئی

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)وفاقی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی کی ہدایات پر پاکستان ریلوے نے راولپنڈی ڈویژن کے مندرہ ،چکوال سیکشن میں سکھو تا دولتالہ ریلوے اراضی پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ زمین پر قائم تمام غیر قانونی تعمیرات، قبضے اور ساختیں مسمار ، پوری پٹی کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ کارروائی ریلوے کی پراپرٹی اینڈ لینڈ برانچ کی نگرانی میں کی گئی، جس میں متعلقہ محکموں اور انتظامیہ نے تعاون کیا۔ ترجمان ریلوے نے کہا کہ ریلوے کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ 

 

