صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،8افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،8افراد تھانے منتقل

545 افراد،289گھروں، 60گاڑیوں اور93موٹر سائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ آ بپا رہ، تھا نہ شمس کا لو نی، تھا نہ ما ر گلہ اور تھا نہ سمبل کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران545 افراد،289 گھروں، 60گاڑیوں اور93 موٹر سائیکلوں کو چیک کیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے آٹھ مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضانے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی عدم فراہمی :38ہزار سکولوں میں تعمیراتی کام التوا کا شکار

نیلا گنبد برسوں بعد اصل حالت میں منظرعام پر

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج جاری

ناصر باغ میں 123چھوٹے بڑے درختوں کی منتقلی

فوڈاتھارٹی کارروائی ،300لٹر مضر صحت دودھ تلف

پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسو سی ایشن کاسپورٹس گالا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن