اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،8افراد تھانے منتقل
545 افراد،289گھروں، 60گاڑیوں اور93موٹر سائیکلوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ آ بپا رہ، تھا نہ شمس کا لو نی، تھا نہ ما ر گلہ اور تھا نہ سمبل کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران545 افراد،289 گھروں، 60گاڑیوں اور93 موٹر سائیکلوں کو چیک کیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے آٹھ مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضانے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں ۔