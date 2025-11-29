اسلام آباد میں ای اسٹامپ پیپر نظام ،کئی مراحل مکمل
پی ایل آر اے نے آئی سی ٹی انتظامیہ کیساتھ ڈیزائن سیمپل بھی شیئر کر دیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ڈیجیٹل اسلام آباد وژن کے مطابق ای اسٹامپ پیپر کے نظام کے نفاذ کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے ) اور آئی سی ٹی انتظامیہ کے درمیان معاہدے کے تحت ای اسٹامپ پیپر کے اجراء کے حوالے سے کئی مراحل مکمل کرلئے گئے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی راندھاوا کی ہدایت پر ای اسٹامپ پیپر کے نظام کو ون لنک کے ساتھ منسلک کرلیا گیا ہے ۔ پی ایل آر اے نے آئی سی ٹی انتظامیہ کیساتھ ای-سٹیمپ کا ڈیزائن سیمپل بھی شیئر کر دیا ہے ۔ اگلے مرحلہ میں پی ایل آر اے آئی سی ٹی کے 24 موضع جات کے ڈیجیٹائزڈ لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے ای سٹیمپ نظام کے ٹیسٹنگ فیز کا آغاز کر رہا ہے ۔ ٹیسٹنگ فیز کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ای-سٹیمپ پیپر کا مکمل نظام جلد لانچ کر دیا جائے گا۔