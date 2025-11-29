صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں ای اسٹامپ پیپر نظام ،کئی مراحل مکمل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں ای اسٹامپ پیپر نظام ،کئی مراحل مکمل

پی ایل آر اے نے آئی سی ٹی انتظامیہ کیساتھ ڈیزائن سیمپل بھی شیئر کر دیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ڈیجیٹل اسلام آباد وژن کے مطابق ای اسٹامپ پیپر کے نظام کے نفاذ کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے ) اور آئی سی ٹی انتظامیہ کے درمیان معاہدے کے تحت ای اسٹامپ پیپر کے اجراء کے حوالے سے کئی مراحل مکمل کرلئے گئے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی راندھاوا کی ہدایت پر ای اسٹامپ پیپر کے نظام کو ون لنک کے ساتھ منسلک کرلیا گیا ہے ۔ پی ایل آر اے نے آئی سی ٹی انتظامیہ کیساتھ ای-سٹیمپ کا ڈیزائن سیمپل بھی شیئر کر دیا ہے ۔ اگلے مرحلہ میں پی ایل آر اے آئی سی ٹی کے 24 موضع جات کے ڈیجیٹائزڈ لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے ای سٹیمپ نظام کے ٹیسٹنگ فیز کا آغاز کر رہا ہے ۔ ٹیسٹنگ فیز کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ای-سٹیمپ پیپر کا مکمل نظام جلد لانچ کر دیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا ترشاوہ پھلوں کاکیلیفورنیا،اخراجات زیادہ،کینو کا ریٹ کم،کاشتکار پریشان

ای۔بز پورٹل پر وصول درخواستوں بارے جائز ہ اجلاس کا انعقاد

کمشنر کا نمبر چونگی پر قائم ماڈل ریڑھی بازار کا دورہ ،بریفنگ دی گئی

والدین بچوں کو ویکسین پلوا کر معذوری سے بچائیں،اسد عباس مگسی

میانوالی یونیورسٹی میں نیا وی سی جلد تعینات :وزیر تعلیم

الخدمت فاؤنڈیشن : مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن