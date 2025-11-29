صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ، کاشتکاروں میں ہائی پاور گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم

  • اسلام آباد
فی ٹریکٹر 10لاکھ سبسڈی دے رہے ،گندم کی بہتر پیداوار پر انعام دینگے ، وزیر زراعت

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب ہائی پاور گرین ٹریکٹرز کی تقسیم کیلئے محکمہ زراعت پنجاب کے تحت تقریب کا انعقاد ہوا ،وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے کامیاب کاشتکاروں کو ہائی پاور گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کیں۔ وزیر زراعت نے کہا کہ صوبہ پنجاب کے کاشتکاروں کو 10 ہزار ہائی پاور ٹریکٹرز سبسڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس ضمن میں 10 ارب روپے کی لاگت سے فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جا رہی ہے ۔ گندم کی کاشت بارے جائزہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا پنجاب میں رواں سیزن گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ کاشت کا سو فیصد ہدف 5 دسمبر تک یقینی بنایا جائے ۔ پیداواری مقابلہ جات کا انعقاد کیا جا رہا ہے صوبائی سطح پر اول انعام 85 ہارس پاور ٹریکٹر، دوم 75 ہارس پاور ٹریکٹر اور سوئم 60 ہارس پاور ٹریکٹر ہوگا ،ضلعی سطح پر پہلا انعام 10 لاکھ روپے ، دوسرا 8 لاکھ روپے اور تیسرا انعام 5 لاکھ روپے نقد رکھا گیا ہے ۔

 

