غیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں، اوو لوڈنگ پر کارروائی کا آغاز
گاڑیوں میں سی این جی سلنڈر پر بھی کارروائی ،مقدمات بھی ہونگے ،سی ٹی او
راولپنڈی ( خبر نگار )چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کے احکامات پر سٹی ٹریفک پولیس کا حادثات کی روک تھام اور محفوظ سفر کیلئے بڑا فیصلہ،غیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں، غیر قانونی سی این جی سلنڈر اور اوو لوڈنگ پر سخت کارروائی کا آغاز، چیف ٹریفک آفیسر کا کہنا تھا کہ گاڑیوں میں غیر قانونی سی این جی سلنڈر، مسافروں و سامان کی اوور لوڈنگ اور ایسی تمام گاڑیاں جن کے پاس فٹنس سر ٹیفکیٹ نہیں ہے اور جس سے حادثات و انسانی جان کا خطرہ ہو گا انکے خلاف اب سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے باقا عدہ ایف آئی آر درج کروائی جائیں گی ۔کاروائی کا فیصلہ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے ۔