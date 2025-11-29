مری ،فائر سیفٹی انتظامات نہ ہونے پر 34تجارتی مراکز کو نوٹس
15روز میں انتظامات مکمل کرنیکی ڈیڈ لائن ، پھر چالان عدالت میں پیش کئے جائینگے
مری(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنرمری فیصل احمدکی ہدایت پر کینٹ ایریا مری میں فائر سیفٹی کے اقدامات کو مؤثر بنانے کیلئے سول ڈیفنس مری کی ٹیم نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 34 تجارتی مراکز کو باقاعدہ نوٹسز جاری کئے ہیں،تاجروں کو 15 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دکانوں میں فائر سیفٹی سے متعلق ضروری آلات ،فائر ایکسٹینگشر، ایمرجنسی ایگزٹ اور دیگر حفاظتی اقدامات مکمل کریں،15دن کے بعد سول ڈیفنس اور کینٹ انتظامیہ دوبارہ معائنہ کریں گے اورفائر سیفٹی آلات کی کاروباری مراکز پرعدم موجودگی کی صورت میں متعلقہ دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چالان عدالت میں پیش کیے جائیں گے ،اسی سلسلہ میں مرکزی انجمن تاجران مری کیساتھ ایک اہم مشاورتی میٹنگ بھی ہوئی ،سول ڈیفنس فائر سیفٹی کی عملی کلاسز بھی منعقد کرے گی تاکہ تاجر برادری ایمرجنسی حالات میں خود بھی مؤثر کردار ادا کر سکے ۔