2008 کا ایوارڈ مسترد ،حقوق کیلئے ہر قربانی دینگے ،متاثرین
چیئرمین سی ڈی اے نے وزیراعظم کو غلط بریفنگ دی ،اجلاس میں قرارداد منظور
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)متاثرین سیکٹرز ڈی 13 ایچ 16 سی 13سی 16 ای 13 نے سی ڈی اے کے 2008کے ایوارڈ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے نے وزیراعظم کو غلط بریفنگ دیکر مالکان اسلام آباد کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کی ناکام کوشش کی ہے ، سی ڈی اے کے بابووں نے متاثرین کو جائز حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی تو متاثرہ سیکٹرز کے ہزاروں باسی اپنے حقوق کے حصول کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں ، سیکٹر ڈی تیرہ میں ملک جمشید کی رہائش گاہ پر سیکٹرز D-13، H-16، E-13، F-13، C-13 اور C-16 کے نمائندگان، سیاسی قائدین اور علاقائی عمائدین کا اجلاس ہوا ،شرکاء نے مکمل اتفاقِ رائے سے متاثرینِ اراضی کے حقوق کے تحفظ سے متعلق ایک متحدہ اور تاریخی قرارداد منظور کی۔اجلاس میں رکن قومی اسمبلی انجم عقیل ، راجہ عمران اشرف، ملک سفیر، اظہر علی و دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے سی ڈی اے کے 2008کے ایوارڈ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کے حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے ہر فورم پر بھرپور اور مؤثر آواز اٹھائی جائے گی۔ 2008 کا گوگل نقشہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، انجم عقیل نے یقین دلایا کہ وہ وزیراعظم سے ملاقات کرکے متاثرین کے تمام مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں گے ۔ وہ مالکان اور متاثرین کی جدوجہد میں ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ۔