  • اسلام آباد
2منشیات فروشوں کو 14سال قید ،ایک لاکھ ،20ہزار جرمانہ

راولپنڈی ( خبر نگار) سیشن عدالتوں نے منشیات کے 2 الگ الگ مقدمات میں نامزد 2 ملزمان جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر۔۔

 14 سال قید اور 1لاکھ 20 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی ،تھانہ گوجر خان پولیس نے نومبر 2023 میں امجد خان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا ،ملزم کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ ،تھانہ آر اے بازار پولیس نے کبیر حسین کو 500 گرام چرس برآمدگی کے الزام میں گرفتار کیا تھا ،ملزم کو 5 سال قید اور 40 ہزار جرمانے کی سزا سنادی۔

 

