شہر یو ں کو لو ٹنے والے مطلو ب منظم گر وہ کے 3ارکان گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھا نہ سبزی منڈی پولیس نے شہر یو ں کو لو ٹنے کی متعدد وارداتو ں میں مطلو ب منظم گر وہ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا،۔۔۔
گرفتار ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی مو با ئل فون اور وارداتو ں میں استعما ل ہو نے والا اسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج، گرفتار ملزمان کی شنا خت شیر خا ن، چنا ر گل اور اختیا ر گل کے ناموں سے ہو ئی ہے ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھا نہ سبزی منڈی اور ملحقہ علا قوں سے متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیا ہے ۔