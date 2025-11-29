صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
شہر یو ں کو لو ٹنے والے مطلو ب منظم گر وہ کے 3ارکان گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھا نہ سبزی منڈی پولیس نے شہر یو ں کو لو ٹنے کی متعدد وارداتو ں میں مطلو ب منظم گر وہ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا،۔۔۔

 گرفتار ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی مو با ئل فون اور وارداتو ں میں استعما ل ہو نے والا اسلحہ معہ ایمو نیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج، گرفتار ملزمان کی شنا خت شیر خا ن، چنا ر گل اور اختیا ر گل کے ناموں سے ہو ئی ہے ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھا نہ سبزی منڈی اور ملحقہ علا قوں سے متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیا ہے ۔

 

