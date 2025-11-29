صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھانا کی بزنس لیڈر انجیلا لسٹ کا رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبرگ گرینز کیمپس کا دورہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) پاکستان رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کو گھانا کی ایک ممتاز کاروباری رہنما انجیلا لسٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔۔۔

 جنہوں نے چار رکنی وفد کے ہمراہ رفاہ یونیورسٹی کا دورہ کیا جن میں مسٹر فریڈرک ایڈورڈ اوکائن، مسٹر حنیف شاہ اور مسٹر نجیب صادق شامل تھے ۔ دورہ بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے اور تعلیم، تحقیق اور صنعت،اکیڈمیا پارٹنرشپ میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔ وفد کا استقبال ڈاکٹر ثروت جمیلہ ڈائریکٹر کیمپس اور طالبات نے کیا ۔

 

