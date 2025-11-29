آئی جی اسلام آباد رات گئے ناکوں پر پہنچ گئے ،خود چیکنگ کی
شہریوں کے مسائل سنے ،فوری حل ،امن و امان کی بحالی یقینی بنانے کی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی رات گئے اچانک ناکوں پر پہنچ گئے ، فرائض منصبی کی ادائیگی پرمامور افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ان کی حوصلہ افزائی کی اور سروس ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کیلئے اہم ہدایات دیں ،آئی جی نے ناکہ جات پر تمام انتظامات اور چیکنگ کے عمل کی خود نگرانی کی اورعام شہریوں سے براہ راست گفتگو بھی کی اورمسائل سنے اورفوری حل کیلئے احکامات جاری کئے ،انہوں نے خود جوانوں کے ساتھ سڑکوں پر گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی، آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد پولیس وفاقی دارلحکومت اسلام آباد میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور شہریوں کی جان و مال اور نجی وسرکاری املاک کے تحفظ کے لئے ضروری اقدامات اٹھاتے ہوئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی ۔