معاشی سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کیلئے کوشاں ہیں ،شافع حسین

  • اسلام آباد
ثقافتی سرگرمیوں کا فروغ مختلف قومیتوں میں باہمی ہم آہنگی کیلئے ضروری ،صوبائی وزیر

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)نیفٹی سفئیر انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائننگ کے زیر اہتمام اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ثقافتی و فیشن ڈیزائننگ شو کا شاندار انعقاد کیا گیا ۔صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ قائداعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں گارمنٹ سٹی قائم کیا گیا ہے جہاں خواتین کو سٹیچنگ اور گارمنٹس کی تیاری سے متعلق مفت تربیت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ انہیں بااختیار بنا کر معاشی سرگرمیوں میں مؤثر کردار دیا جاسکے ۔ فیشن ڈیزائننگ ایک ابھرتی ہوئی اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی انڈسٹری ہے اس لیے پنجاب میں اس شعبے کے فروغ کے لیے مزید سکولوں اور کالجوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی سرگرمیوں کا فروغ نہ صرف پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ مختلف قومیتوں میں باہمی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کی روایات سے واقفیت میں بھی مدد دیتا ہے ۔ شو کے دوران رشین فیڈریشن اور نیفٹی سفیئر انسٹی ٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائننگ کے مابین ثقافتی سرگرمیوں میں اشتراک کا معاہدہ بھی ہوا۔

 

