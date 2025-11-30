اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام سیمینار ،ملکی ،غیر ملکی شخصیات کی شرکت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ادارہ تحقیقات اسلامی کے زیر اہتمام سائبانِ پاکستان بین الاقوامی سیمینار بعنوان تہذیبوں کے درمیان مکالمے میں مذہب اور قانون کا کردار جامعہ کے فیصل مسجد کیمپس میں کیا گیا۔
پروگرام میں سفراء، جج صاحبان، سفارت کار، ماہرینِ قانون اور ممتاز علمی شخصیات ،ویٹیکن کے سفیر (اپاسٹولک ننسیو) آرچ بشپ جرمینو پینیموٹے نے بھی خصوصی شرکت کی۔ جمہوریہ آسٹریا کے سفیر وولف گینگ اولیور کوچیرا جو اجلاس کی صدارت بھی کر رہے تھے نے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان مضبوط دوطرفہ تعلقات کا ذکر کیا اور سیمینار کو علمی و تہذیبی تعاون کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔