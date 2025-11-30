صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرمواصلات کی ترک کمپنی اچ ہولڈنگ کے وفد سے ملاقات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے ترک کمپنی اچ ہولڈنگ کے وفد سے ملاقات سے ملاقات کی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے ، ترکی کی کمپنی اچ ہولڈنگ کے ٹرانسپورٹیشن اینڈ انفراسٹرکچر گروپ کے وفد کی قیادت چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سیرہات سوؤکپنار کر رہے تھے ۔بھرپور تعاون کی یقین دہانی ،ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے پاکستان کے انفراسٹرکچر سیکٹر میں دستیاب وسیع سرمایہ کاری کے مواقع سے وفد کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ نظام کو جدید خطوط پر استوارکرنا چاہتے ہیں ، وفد نے پاکستان میں آئندہ انفراسٹرکچر منصوبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ملاقات قریبی روابط برقرار رکھنے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی اور اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے انفراسٹرکچر سیکٹر میں تعاون کے عملی مواقع تلاش کیے جائیں گے ۔ 

