اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،48افراد تھانے بند
305افراد،244گھروں، 72گاڑیوں ،137موٹر سائیکلوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سیکر ٹر یٹ، تھا نہ سبزی منڈی، تھانہ سنگجانی اور تھا نہ کو رال کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران305 افراد،244 گھروں، 11ہو ٹلز، 36دوکا نو ں، 72گاڑیوں اور137 موٹر سائیکلوں کو چیک کیاگیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 48مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا، دوران سرچ آ پر یشن جر ائم پیشہ گر وہ کو گرفتار کرکے اسلحہ معہ ایمو نیشن بھی برآمد کیاگیا۔ ،اس سلسلے میں سیکر ٹر یٹ، سبزی منڈی، سنگجانی اور تھا نہ کو رال کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشنز کیا گیا،سرچ آپریشن کے دوران305 افراد،244 گھروں، 11ہو ٹلز، 36دوکا نو ں، 72گاڑیوں اور137 موٹر سائیکلوں کو چیک کیاگیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 48مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا، دوران سرچ آ پر یشن جر ائم پیشہ گر وہ کو گرفتار کرکے اسلحہ معہ ایمو نیشن بھی برآمد کرلیا گیا ۔