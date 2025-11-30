صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،48افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،48افراد تھانے بند

305افراد،244گھروں، 72گاڑیوں ،137موٹر سائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سیکر ٹر یٹ، تھا نہ سبزی منڈی، تھانہ سنگجانی اور تھا نہ کو رال کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران305 افراد،244 گھروں، 11ہو ٹلز، 36دوکا نو ں، 72گاڑیوں اور137 موٹر سائیکلوں کو چیک کیاگیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 48مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا، دوران سرچ آ پر یشن جر ائم پیشہ گر وہ کو گرفتار کرکے اسلحہ معہ ایمو نیشن بھی برآمد کیاگیا۔ ،اس سلسلے میں سیکر ٹر یٹ، سبزی منڈی، سنگجانی اور تھا نہ کو رال کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشنز کیا گیا،سرچ آپریشن کے دوران305 افراد،244 گھروں، 11ہو ٹلز، 36دوکا نو ں، 72گاڑیوں اور137 موٹر سائیکلوں کو چیک کیاگیاجبکہ جانچ پڑتال کیلئے 48مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا، دوران سرچ آ پر یشن جر ائم پیشہ گر وہ کو گرفتار کرکے اسلحہ معہ ایمو نیشن بھی برآمد کرلیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل