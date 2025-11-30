گندم کاشت کا ہدف 1کروڑ 65لاکھ ایکڑ مقرر ،سیکرٹری زراعت
کسان کارڈ کے تحت 7لاکھ سے زائد کاشتکاروں کو 100ارب سے زائد قرض جاری
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت گندم کی کاشت بارے جائزہ اجلاس ہواجس میں انہوں نے گندم کو ملکی فوڈ سکیورٹی کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ رواں سیزن صوبہ میں مقرر کردہ ہدف سے زائد رقبہ پر گندم کاشت کی جائے گی۔ گندم کا تصدیق شدہ بیج 5500روپے فی بیگ کے حساب سے مارکیٹوں میں وافر مقدار میں دستیاب ہے ۔ کھادوں کی مقرر کردہ نرخوں سے بھی کم قیمت پر وافر مقدار میں دستیابی ،بوائی کے لیے نہری پانی کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی گئی ہے ۔ کسان کارڈ کے تحت اب تک تقریباً 7 لاکھ سے زائد کاشتکاروں کو 100 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض جاری ہو چکا ہے ۔