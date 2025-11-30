معیشت مضبوط ، چند لوگ منفی پروپیگنڈا کررہے ،وزیر ریلوے
کاروبار دوست ماحول کی فراہمی،مقامی صنعتوں کو سہولیات دینا ہونگی ،چیمبر دورے پر گفتگو
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) وفاقی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منور مغل کانفرنس ہال کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں کاروباری برادری، تاجران، صنعتکاروں اور چیمبر کے عہدیداران نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آئی سی سی آئی کے ساتھ ان کا تعلق برسوں پر محیط ہے ، جو آج مزید مضبوط ہوا ہے ۔ انہوں نے منور مغل مرحوم کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے کاروباری برادری کی یکجہتی، رہنمائی اور فلاح کے لیے گراں قدر کردار ادا کیا۔ وزیراعظم کی موثر قیادت کے باعث پاکستان کو عالمی سطح پر وہ وقار اور پذیرائی مل رہی ہے جو ماضی میں کبھی میسر نہیں آئی۔ پاکستان کی معیشت کا دارومدار صنعت و زراعت پر ہے ، اس لیے بلند شرحِ محصولات میں کمی، کاروبار دوست ماحول کی فراہمی اور مقامی صنعتوں کو سہولیات دینا ناگزیر ہو چکا ہے ۔انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ معاشی سمت درست ہے اور ملک میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں، تاہم چند عناصر منفی پروپیگنڈا کر کے قومی حوصلے کو متاثر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔وفاقی وزیر نے ریلوے میں جاری اصلاحاتی اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ۔