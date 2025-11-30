الخدمت فاؤنڈیشن کا امدادی سامان جلد سری لنکا بھیجنے کا فیصلہ
سیلاب متاثرہ سری لنکن عوام کوتنہا نہیں چھوڑیں گے ، ڈاکٹر حفیظ الرحمٰن
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ہنگامی اجلاس مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمٰن کی زیرصدارت منعقد ہوا۔ الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئر مین اعجاز اللہ خان نے بتا یا سری لنکا میں گزشتہ کئی روز سے جاری شدید بارشوں نے تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کو جنم دیا جس کے نتیجے میں اب تک 123 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً 130 افراد لاپتا ہیں، 44 ہزار سے زیادہ متاثرہ افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے ۔ متاثرہ آبادی کو اس وقت خیموں، ترپالوں، ادویات، صاف پانی، خشک خوراک، کمبلوں اور فوری طبی امداد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن مشکل کی اس گھڑی میں سری لنکن عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور فوری طور پر ریلیف سامان کی ایک کھیپ این ڈی ایم اے اور حکومت پاکستان کے تعاون سے سری لنکا روانہ کرے گی۔