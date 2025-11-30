کل سے غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈائون
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت کے ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کی رجسٹریشن ڈیڈ لائن میں ایک روز باقی،یکم دسمبر سے کریک ڈاون کرنے کو تیار ہو گئی۔
ڈائر یکٹر فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کا کہنا ہے کہ تمام فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کل تک رجسٹریشن ہر صورت یقینی بنائیں، پرسوں سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹ یا ریسٹورنٹس چلانے کی اجازت نہ ہوگی، سوموار سے روزانہ کی بنیاد پر انسپکشن ، غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس/فوڈ پوائنٹس کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں ۔