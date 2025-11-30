صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحہ سے پاک شہر مہم ، ماہ نومبر میں 138ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
114پستول، 10کلا شنکو ف، پا نچ رائفلیں، پا نچ گنیں اور 13خنجر برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کی اسلحہ سے پاک شہر ـ مہم کے دوران رواں ما ہ نو مبر میں پولیس ٹیمو ں نے 138ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے مختلف بو ر کے 114پستول، 10کلا شنکو ف، پا نچ رائفلیں، پا نچ گنیں معہ ایمونیشن اور 13خنجر برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ،ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے کہا کہ غیر قانونی اسلحے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ،شہری اپنے لائسنس یافتہ اسلحے کو فوری طور پر متعلقہ تھانوں میں رجسٹر کرائیں،شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

