اسلحہ سے پاک شہر مہم ، ماہ نومبر میں 138ملزم گرفتار
114پستول، 10کلا شنکو ف، پا نچ رائفلیں، پا نچ گنیں اور 13خنجر برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کی اسلحہ سے پاک شہر ـ مہم کے دوران رواں ما ہ نو مبر میں پولیس ٹیمو ں نے 138ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے مختلف بو ر کے 114پستول، 10کلا شنکو ف، پا نچ رائفلیں، پا نچ گنیں معہ ایمونیشن اور 13خنجر برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ،ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے کہا کہ غیر قانونی اسلحے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ،شہری اپنے لائسنس یافتہ اسلحے کو فوری طور پر متعلقہ تھانوں میں رجسٹر کرائیں،شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔