عدالت کا انچارج برن سینٹر ڈاکٹر عبدالخالق کیخلاف مقدمہ درج کرنیکا حکم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (ایس ایم زمان) عدالت نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ابراہیم کی درخواست پر انچارج برن سینٹر ڈاکٹر عبدالخالق کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات دیئے ہیں۔

 ڈاکٹر ابراہیم نے تھانہ کراچی کمپنی درخواست دی تھی کہ انچارج برن سینٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق نے 22 اکتوبر کو وزیر صحت کے پمز دورے کے موقع پر احتجاج کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا، ، ڈاکٹر ابراہیم نے عدالت میں A -22 کی درخواست دی تھی جس میں جسمانی تشدد کرنے کے خلاف پولیس کیس درج کرنے کی اپیل کی تھی، عدالت نے پولیس رپورٹ اور دلائل سننے کے بعد تھانہ کراچی کمپنی کو مقدمہ درج کرنے کی ہدایت دی ہے ۔

