کسٹم ڈیپارٹمنٹ میں زیر تربیت انسپکٹرز کے وفد کا پولیس ٹریننگ کالج کا دورہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)کسٹم ڈیپارٹمنٹ میں زیر تربیت انسپکٹرز کے وفد نے پولیس ٹریننگ کالج اسلام آباد کا دورہ کیا۔

وفد کو پولیس ٹریننگ کالج کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا،وفد نے ڈائریکٹر سپیشل انیشی ایٹوز شمس الحق درانی سے ملاقات کی ،انہوں نے وفد کو بتایا کہ کیپیٹل پولیس کالج میں ایڈوانس کورس،اپر کورس ،انٹر میڈیٹ کورس اور بنیادی ریکروٹ تربیت کو رسز کا انعقاد کیا جارہاہے ، وفد نے سی پی سی میں تعینات لاء انسٹرکٹرز سے بھی ملاقات کی ۔

