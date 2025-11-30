نیشنل پولیس فائونڈیشن کے منصوبوں میں شفافیت ،سہولیات کو یقینی بنایا جائے ،ایم ڈی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سید ناصر رضوی کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا، ادارے کی مجموعی کارکردگی، جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور مستقبل کی حکمتِ عملیوں کا جائزہ لیا گیا۔
ایم ڈی نے کہا کہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد نہ صرف شہداء اور غازیانِ پولیس کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے بلکہ عوام الناس کو بھی معیاری اور قابلِ اعتماد خدمات دینا اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ ہاؤسنگ کے جاری اور آئندہ منصوبوں میں شفافیت اور جدید سہولیات کو یقینی بنایا جائے ۔