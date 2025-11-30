صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سید ناصر رضوی کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا، ادارے کی مجموعی کارکردگی، جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور مستقبل کی حکمتِ عملیوں کا جائزہ لیا گیا۔

ایم ڈی نے کہا کہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد نہ صرف شہداء اور غازیانِ پولیس کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے بلکہ عوام الناس کو بھی معیاری اور قابلِ اعتماد خدمات دینا اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ ہاؤسنگ کے جاری اور آئندہ منصوبوں میں شفافیت اور جدید سہولیات کو یقینی بنایا جائے ۔

 

