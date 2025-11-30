گورنمنٹ ہائی سکول بگہ کوٹلی ستیاں میں سائنس اور ٹیکنالوجی ماڈلز کی نمائش
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)گورنمنٹ ہائی سکول بگہ (تحصیل کوٹلی ستیاں) میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور میتھس ماڈلز کی شاندار نمائش منعقد کی گئی۔
تقریب کا باقاعدہ افتتاح ہونے کے بعد معزز مہمانانِ گرامی سی ای او نزہت کلثوم ، ڈی ای او سیکنڈری صائمہ ارم، ڈی ای او ایلیمنٹری (خواتین) سدرہ بتول، ڈی ای او ایلیمنٹری (مرد) بلال پاشا نے سٹالز کا معائنہ کیا۔معزز مہمانوں نے طلبہ کے تیار کردہ ماڈلز، ان کی سائنسی مہارتوں، تخلیقی سوچ، لگن اور محنت کو بے حد سراہا۔