راولپنڈی ،آپریشن کیلئے آنیوالی ریلوے ٹیم عدالت طلب
ڈی ایس کی ہدایت پر ٹیم شاہ بخاری روڈ پر دکانیں ،مکانات مسمار کرنے پہنچ گئی رہائشیوں کا احتجاج ،عدالتی بیلف لے آئے ،ڈویژنل انجینئر پہلے ہی رفو چکر ہوگئے
راولپنڈی (خاورنوازراجہ ) ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے راولپنڈی کی ہدایت پر ڈویژنل انجینئر، اورآئی او ڈبلیو سمیت پولیس کی بھاری نفری شاہ بخاری روڈریلوے پوڑی پل گوالمنڈی میں دکانین اورمکانات مسمار کرنے پہنچ گئے ، رہائشیوں کا احتجاج، عدالت سے حکم امتناع لیتے ہوئے عدالتی بیلف کو موقع پر لے آئے ، ڈویژنل انجینئر بیلف کی اطلاع پر پہلے ہی رفو چکر ہوگئے ، عدالت نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے ریلوے حکام کو طلب کرلیا ، ڈی ایس ریلوے کی ہدایت پر دکانوں اورمکانات کو غیرقانونی قراردیکر انہیں خالی کرنے کے زبانی احکامات جاری کئے گئے تھے ۔