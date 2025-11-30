ایک کروڑ سے زائد افراد کو شیلٹر، خوراک طبی سہولیات دیں ،سلیم منصوری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کنٹری ڈائریکٹر ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈویلپمنٹ سلیم منصوری نے کہا ہے کہ تنظیم چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے 132اضلاع میں کام کر رہی ہے ، دنیا کے 80سے زائد ممالک میں بھی انسانی خدمت کا یہ سفر جاری ہے ۔
بیس سالہ جدوجہد کی تکمیل پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی ریلیف اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام کے تحت ایک کروڑ سے زائد افراد کو شیلٹر، خوراک، مالی معاونت اور طبی سہولیات دی گئیں۔