راہزنی میں ملوث منظم گروہ کے 3 ارکان گرفتار، مال مسروقہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کھنہ کی حدود میں راہزنی میں ملوث منظم گروہ کے تین ارکان گرفتار کرلئے۔۔۔
گرفتار ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن اور موٹرسائیکل برآمد، مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عارف، اسرار اور عشرت کے ناموں سے ہوئی ہے، ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھانہ کھنہ اور ملحقہ علاقوں سے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔