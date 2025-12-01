اسلام آباد، 41 ہزار 512 گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری
ایک روز میں 3ہزار 201گاڑیوں کی رجسٹریشن،شہری فائدہ اٹھائیں ،انتظامیہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا عمل جاری ہے، 14نومبر سے اب تک مجموعی طور پر 41ہزار 512گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیے جاچکے ہیں، ضلعی انتظامیہ و ٹریفک پولیس کے مطابق گزشتہ ایک روز کے دوران 3ہزار 201گاڑیوں کی رجسٹریشن مکمل کی گئی، شہریوں کی سہولت کیلئے شہر کے مختلف علاقوں میں 12سروس پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، ضلعی انتظامیہ حکام نے کہا ہے کہ شہری اپنی گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کیلئے جلد از جلد سروس پوائنٹس پر رجوع کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ بروقت ایم ٹیگ لگوانے سے شہری کسی بھی قانونی کارروائی یا جرمانے سے بچ سکتے ہیں۔