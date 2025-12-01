کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، 5 کروڑ کی سمگل شدہ، ممنوعہ اشیا برآمد
نظام پور راولپنڈی روڈ پر کارروائی کی گئی،غیر ملکی سگریٹس، چھالیہ، گٹکا،حقہ شامل
اسلام آباد (اے پی پی) کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ پشاور نے نظام پور راولپنڈی روڈ پر کارروائی کے دوران غیر ملکی ساختہ سمگل شدہ اور ممنوعہ اشیا کی 5کروڑ روپے مالیت کی ایک بڑی کھیپ اور سمگلنگ میں ملوث گاڑی کو بھی ضبط کر لیا۔ کیس کی مجموعی مالیت 7کروڑ روپے ہے۔ خفیہ نگرانی کی بنیاد پر کوہاٹ کسٹمز ڈویژن کے اہلکاروں نے ایک مشتبہ ہینو ٹرک کا حساس علاقوں سے گزرتے ہوئے تعاقب کیا، موبائل چوکی پر روک لیا۔ تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ گاڑی غیر ملکی بغیر ڈیوٹی ادا شدہ سامان سے بھری ہوئی ہے، برآمد شدہ سامان میں مختلف غیر ملکی سگریٹس کی 15,000اسٹکس، 2,200کلو گرام چھالیہ، 1,000پیکٹ گٹکا اور 1,200پیکٹ حقہ مصنوعات شامل تھیں۔