صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، 5 کروڑ کی سمگل شدہ، ممنوعہ اشیا برآمد

  • اسلام آباد
کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، 5 کروڑ کی سمگل شدہ، ممنوعہ اشیا برآمد

نظام پور راولپنڈی روڈ پر کارروائی کی گئی،غیر ملکی سگریٹس، چھالیہ، گٹکا،حقہ شامل

اسلام آباد (اے پی پی) کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ پشاور نے نظام پور راولپنڈی روڈ پر کارروائی کے دوران غیر ملکی ساختہ سمگل شدہ اور ممنوعہ اشیا کی 5کروڑ روپے مالیت کی ایک بڑی کھیپ اور سمگلنگ میں ملوث گاڑی کو بھی ضبط کر لیا۔ کیس کی مجموعی مالیت 7کروڑ روپے ہے۔ خفیہ نگرانی کی بنیاد پر کوہاٹ کسٹمز ڈویژن کے اہلکاروں نے ایک مشتبہ ہینو ٹرک کا حساس علاقوں سے گزرتے ہوئے تعاقب کیا، موبائل چوکی پر روک لیا۔ تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ گاڑی غیر ملکی بغیر ڈیوٹی ادا شدہ سامان سے بھری ہوئی ہے، برآمد شدہ سامان میں مختلف غیر ملکی سگریٹس کی 15,000اسٹکس، 2,200کلو گرام چھالیہ، 1,000پیکٹ گٹکا اور 1,200پیکٹ حقہ مصنوعات شامل تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر