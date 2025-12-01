صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں سرچ آپریشن، 825 گھر، 51 ہوٹل، 1286 افراد کی چیکنگ

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خبرنگار)سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، سرچ آپریشنز میں 825 گھر، 698 دکانوں، 51 ہوٹل، 5ہاسٹل اور مجموعی طور پر 1286افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا۔

سرچ آپریشنز کے دوران 1غیر قانونی مقیم افغان باشندے کو حراست میں لیا گیا۔ سرچ آپریشنز کے دوران، 21کباڑخانے، 7بس/ ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی، کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 2مقدمات درج کیے گئے۔ آپریشنز تھانہ پیرودھائی، گنجمنڈی، سٹی، وارث خان، بنی، نیوٹاؤن، صادق آباد، رتہ امرال، روات، چونترہ، گوجرخان، کلرسیداں، کہوٹہ، چکری، صدر بیرونی، دھمیال، صدر واہ، کینٹ اور نصیرآباد کے علاقوں میں کیے گئے۔

