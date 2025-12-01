نشہ اب نہیں مہم، رواں ماہ 72 منشیات فروش گرفتار، 71 مقدمات
42کلو ہیروئن، 16 کلو چرس، 6 کلو آئس، 255 بوتلیں شراب برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے نشہ اب نہیں مہم کے تحت رواں ماہ کے دوران 72منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس، ہیروئن اور آئس برآمد کر لی گئی، ملزمان کیخلاف مختلف تھانہ جات میں 71مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس ٹیموں نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے 42کلوگرام سے زائد ہیروئن، 16کلوگرام سے زائد چرس، 6کلوگرام سے زائد آئس، 255بوتلیں شراب برآمد کرلیں۔