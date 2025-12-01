فیڈرل اردو یونیورسٹی میں پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپ آج ہوگی
فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (ایف یو یواے ایس ٹی) اسلام آباد میں آج پیشہ ورانہ شراکت میں مہارت، عملے اور سکالرز کیلئے رہنما اصول کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد ہوگا۔ یونیورسٹی کے او آر آئی سی اور اے بی ایم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے جائیں گے۔