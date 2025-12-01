صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل اردو یونیورسٹی میں پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپ آج ہوگی

  • اسلام آباد
فیڈرل اردو یونیورسٹی میں پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپ آج ہوگی

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (ایف یو یواے ایس ٹی) اسلام آباد میں آج پیشہ ورانہ شراکت میں مہارت، عملے اور سکالرز کیلئے رہنما اصول کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد ہوگا۔

فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (ایف یو یواے ایس ٹی) اسلام آباد میں آج پیشہ ورانہ شراکت میں مہارت، عملے اور سکالرز کیلئے رہنما اصول کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد ہوگا۔ یونیورسٹی کے او آر آئی سی اور اے بی ایم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے جائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر