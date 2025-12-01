عالمی چیلنجز کا واحد حل اتحادِ امت میں ہے، مفتی گلزار احمد نعیمی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ مفتی گلزار احمد نعیمی نے کہا کہ امتِ مسلمہ کو درپیش عالمی چیلنجز کا واحد حل اتحادِ امت میں ہے۔
پاکستان کی بقا، امن اور سالمیت کیلئے مختلف مکاتبِ فکر کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، موجودہ حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم باہمی تعاون اور بھائی چارے کے اصولوں کو اپنائیں ،خاتونِ جنت کانفرنس 22دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انھوں نے جماعت اہل حرم پاکستان کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔