ظالمانہ نظام کے خلاف جدوجہد ہر فرد کی ذمہ داری، ڈاکٹر علی وقار
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) معروف اسلامی سکالر اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے سربراہ ڈاکٹر علی وقار نے کہا ہے کہ ظالمانہ نظام کے خلاف جدوجہد ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔
صبرو استقامت، اعتدال کی روش اور مناسب حکمت عملی، غلبہ اسلام کی نبوی جدوجہد کے تین بنیادی اصول تھے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منہاج یوتھ لیگ کے زیراہتمام منعقدہ سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے کرنل ریٹائرڈ خالد جاوید، اجمل محمود، فیضان الحق اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔