صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی ترقی کیلئے نصاب میں تبدیلی ضروری،ڈاکٹر طاہر عرفان

  • اسلام آباد
تعلیمی ترقی کیلئے نصاب میں تبدیلی ضروری،ڈاکٹر طاہر عرفان

دنیا کی تکنیکی پیش رفت بنیادی مٹیریلز کی بدولت ہوئی،ہمیں بھی پیروی کرنا ہوگی نوجوان عملی،صنعتی بنیادوں پر تعلیم حاصل کریں،وی سی ایبٹ آباد یونیورسٹی کی دنیا سے گفتگو

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طاہر عرفان نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی تکنیکی پیش رفت بنیادی مٹیریلز کی بدولت ممکن ہوئی ہے، اب سرامکس اور جدید کوٹنگز کی عالمی سطح پر وسیع طلب پیدا ہو چکی ہے۔ کینیڈا نینو سٹرکچرل کوٹنگ پر کام کر رہا ہے، جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت ہے، پاکستان کی جامعات بھی اپنی مصنوعات تیار کر کے آسانی سے مارکیٹ میں متعارف کرا سکتی ہیں۔ دنیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان معدنی وسائل، مقامی مٹیریل اور نوجوان افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا سے کسی طور کم نہیں، تاہم نصاب کی ازسرِ نو ڈیزائننگ اور انوویشن کے بغیر ملک کا صنعتی اور تعلیمی سفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔

انہوں نے کہا کہ خام مٹیریل نکال کر دوسرے ممالک کو دینا نقصان دہ ہے، ہمیں اپنی پروسیسنگ خود کرنی ہوگی اور اہم معدنیات کی اصل مقدار کا ابھی درست اندازہ موجود نہیں۔ یورپ اور پاکستان کے تعلیمی نظام کے فرق کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ نصاب کی تازہ کاری، انٹرنیٹ ریسرچ لنکیج اور انڈسٹری سے مضبوط روابط یورپین جامعات کو آگے لے گئے ہیں اور اگر پاکستان کا معیار 1.5ہے تو یورپ 3.8پر کھڑا ہے۔ یونیورسٹی میں تقریباً پانچ ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں اور 2023میں جامعہ کو مالی طور پر سرپلس حالت میں چھوڑا گیا تھا۔ وائس چانسلر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ عملی اور صنعتی بنیادوں پر تعلیم حاصل کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر