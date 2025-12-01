تعلیمی ترقی کیلئے نصاب میں تبدیلی ضروری،ڈاکٹر طاہر عرفان
دنیا کی تکنیکی پیش رفت بنیادی مٹیریلز کی بدولت ہوئی،ہمیں بھی پیروی کرنا ہوگی نوجوان عملی،صنعتی بنیادوں پر تعلیم حاصل کریں،وی سی ایبٹ آباد یونیورسٹی کی دنیا سے گفتگو
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طاہر عرفان نے کہا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی تکنیکی پیش رفت بنیادی مٹیریلز کی بدولت ممکن ہوئی ہے، اب سرامکس اور جدید کوٹنگز کی عالمی سطح پر وسیع طلب پیدا ہو چکی ہے۔ کینیڈا نینو سٹرکچرل کوٹنگ پر کام کر رہا ہے، جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت ہے، پاکستان کی جامعات بھی اپنی مصنوعات تیار کر کے آسانی سے مارکیٹ میں متعارف کرا سکتی ہیں۔ دنیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان معدنی وسائل، مقامی مٹیریل اور نوجوان افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا سے کسی طور کم نہیں، تاہم نصاب کی ازسرِ نو ڈیزائننگ اور انوویشن کے بغیر ملک کا صنعتی اور تعلیمی سفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔
انہوں نے کہا کہ خام مٹیریل نکال کر دوسرے ممالک کو دینا نقصان دہ ہے، ہمیں اپنی پروسیسنگ خود کرنی ہوگی اور اہم معدنیات کی اصل مقدار کا ابھی درست اندازہ موجود نہیں۔ یورپ اور پاکستان کے تعلیمی نظام کے فرق کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ نصاب کی تازہ کاری، انٹرنیٹ ریسرچ لنکیج اور انڈسٹری سے مضبوط روابط یورپین جامعات کو آگے لے گئے ہیں اور اگر پاکستان کا معیار 1.5ہے تو یورپ 3.8پر کھڑا ہے۔ یونیورسٹی میں تقریباً پانچ ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں اور 2023میں جامعہ کو مالی طور پر سرپلس حالت میں چھوڑا گیا تھا۔ وائس چانسلر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ عملی اور صنعتی بنیادوں پر تعلیم حاصل کریں۔