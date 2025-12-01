صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنس و ٹیکنالوجی میں کامسٹیک کا اہم کردار، ملائیشیئن وزیر اعظم

  • اسلام آباد
سائنس و ٹیکنالوجی میں کامسٹیک کا اہم کردار، ملائیشیئن وزیر اعظم

کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل کی ملاقات، مشترکہ پروگراموں کو آگے بڑھانے پر اتفاق

اسلام آباد (نامہ نگار) او آئی سی کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری نے ملائیشیا کے نائب وزیراعظم وائی اے بی داتو سری حاجی فداللہ حاجی یوسف سے ملاقات کی۔ پاکستان، ملائیشیا اور او آئی سی رکن ممالک کے درمیان سائنسی و تکنیکی شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے حلال ریسرچ و ٹریننگ کے شعبے میں مشترکہ پروگراموں کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس سلسلے میں عالمی حلال معیارات، سرٹیفیکیشن، تکنیکی جدت اور حلال صنعت کی استعداد کار بڑھانے جیسے موضوعات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ملائیشین نائب وزیراعظم نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلم دنیا کے تعاون کے فروغ کیلئے کامسٹیک کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملائیشیا مستقبل میں بھی اس شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کیلئے پرعزم ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب : ہسپتالوں میں ویسکیو لرسرجری کا شعبہ قائم نہ ہو سکا، مریض در بدر

پاکستانی سرمایہ کاروں کو جوڑنے کیلئے پلیٹ فارم تیار،عبدالحفیظ

ویمن یونیورسٹی میں یوتھ پچ آئیڈیا پروگرام کا کامیاب انعقاد

مظفرگڑھ ،عوامی ریلیف کیلئے سہولت بازار کا باضابطہ افتتاح

چودھری علی احمد صابرصدرپراپرٹی ڈیلرزایسوسی ایشن منتخب

پولیس کی اپلائیڈفار موٹرسائیکل کی ویڈیوبنانے پر تاجر پر تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر