سائنس و ٹیکنالوجی میں کامسٹیک کا اہم کردار، ملائیشیئن وزیر اعظم
کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل کی ملاقات، مشترکہ پروگراموں کو آگے بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد (نامہ نگار) او آئی سی کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری نے ملائیشیا کے نائب وزیراعظم وائی اے بی داتو سری حاجی فداللہ حاجی یوسف سے ملاقات کی۔ پاکستان، ملائیشیا اور او آئی سی رکن ممالک کے درمیان سائنسی و تکنیکی شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے حلال ریسرچ و ٹریننگ کے شعبے میں مشترکہ پروگراموں کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس سلسلے میں عالمی حلال معیارات، سرٹیفیکیشن، تکنیکی جدت اور حلال صنعت کی استعداد کار بڑھانے جیسے موضوعات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ملائیشین نائب وزیراعظم نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلم دنیا کے تعاون کے فروغ کیلئے کامسٹیک کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملائیشیا مستقبل میں بھی اس شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کیلئے پرعزم ہے ۔