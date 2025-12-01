صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ سکول 10 فیصد مستحق بچوں کو فری تعلیم دینے کے پابند

  • اسلام آباد
پرائیویٹ سکول 10 فیصد مستحق بچوں کو فری تعلیم دینے کے پابند

بچوں کے کوائف متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو فراہم کرنے کی ہدایت

راولپنڈی (خاور نواز راجہ) راولپنڈی سمیت صوبہ بھر میں پرائیویٹ سکولوں کو 10فیصد مستحق بچوں کو فری تعلیم دینے پر سختی سے عملدرآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے، پرائیویٹ سکولوں سے بچوں کے کوائف متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو فراہم کرنے کا پابند کر دیا، اس سلسلے میں ضلع راولپنڈی کی تمام پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز کے صدور کا اجلاس چیف ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی طارق محمود کی زیرِ صدارت ہوا، پرائیویٹ سکولوں سے متعلق ای لائسنسز کی تجدید، زیر التواء فیس، غیر رجسٹرڈ سکولوں کی رجسٹریشن، کارپورل پنشمنٹ کے انسداد، اسموگ و ڈینگی ایس او پیز، سکیورٹی انتظامات، سکول ٹائمنگز، زیبرا کراسنگز، سکول کونسلز کی فعالیت، اور کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کے امور زیر بحث آئے۔ 

