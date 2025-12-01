صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بکوٹ کے ہزاروں افراد کا احتجاج جاری، کوہالہ روڈ بند

  • اسلام آباد
بکوٹ کے ہزاروں افراد کا احتجاج جاری، کوہالہ روڈ بند

20سال سے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں،احتجاج کا دائرہ وسیع کرنیکی دھمکی

مری (نمائندہ دنیا) خیبرپختونخوا کے گلیات کے علاقہ بکوٹ کے ہزاروں افراد کا بنیادی حقوق نہ ملنے کے خلاف کوہالہ پل پر 48گھنٹوں سے احتجاج جاری، کوہالہ مظفرآباد روڈ ماسوائے ایمبولینس کے ہر قسم کی ٹریفک کیلئے بند، گاڑیوں کی لمبی لائنیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، احتجاج کے باعث شاہراہ کشمیر دوسرے روز بھی ہر قسم کی ٹریفک کیلئے بند رہی، مگر کے پی کے حکومت کے منتخب نمائندگان اور انتظامیہ کی بے حسی، مظاہرین سے مذاکرات کیلئے تاحال نہ پہنچے مظاہرین نے مذاکرات کامیاب ہونے تک روڈ نہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20سالوں سے سرکل بکوٹ اور گلیات کے عوام بنیادی سہولیات جن میں سڑکیں، پانی، صحت اور تعلیم سے محروم چلے آرہے ہیں۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔

