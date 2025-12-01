مختلف بازاروں میں انتظامیہ کے چھاپے، مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 51 دکاندار گرفتار
ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر جی ٹین سے 10، سبزی منڈی سے 5، آئی ٹین مرکز 2، غوری ٹائون سے 3دکاندار پکڑے گئے جی سکس بازار میں کیش لیس ٹرانزیکشن کی خلاف ورزی پر 3، پاکستان ٹائون سے 7، ماڈل بازار ترلائی سے 3دکاندار حوالات بند
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے اتوار بازاروں میں معائنہ کے دوران سرکاری نرخ نامہ آویزاں نہ کرنے یا خلاف ورزی پر 51دکاندار حوالات بند کر دیا گیا۔ شہریوں کو سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ افسران فیلڈ میں موجود رہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحبزادہ یوسف کی جانب سے ایچ نائن اتوار بازار کا دورہ کیا گیا، پارکنگ، پرائس کنٹرول، صفائی ستھرائی کا جائزہ، شہریوں سے فیڈ بیک لیا، ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر جی ٹین بازار سے 10، سبزی منڈی میں 5افراد گرفتار ، تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ، جی سکس بازار میں کیش لیس ٹرانزیکشن کی خلاف ورزی پر 3دکاندار گرفتار، آئی ٹین مرکز میں 2، غوری ٹائون میں 3، پاکستان ٹائون سے 7، ماڈل بازار ترلائی سے 3دکانداروں کو حوالات منتقل کیا گیا ۔